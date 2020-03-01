Çerkezköy'de mahalle muhtarlığı seçimleri yapıldı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Mahallesi'nin üçe bölünmesi nedeniyle mahalle sakinleri muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2019 itibarıyla nüfusu 38 bin 103 olarak açıklanan Kızılpınar Mahallesi, kendi içerisinde 3 mahalleye bölündü.

Tek muhtarı bulunan Kızılpınar Mahallesi, 1 Mart'tan itibaren Kızılpınar Atatürk, Kızılpınar Gültepe ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi oldu.

Toplam 24 bin 769 seçmeni bulunan 3 mahalle, muhtarlarını belirlemek için sabah 08.00'da sandık başına gitti.

Oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erdi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Torun oy kullanılan okulları ziyaret etti.



13 bin 458 seçmeni bulunan Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 4 bin 840 seçmen sandığa giderek oyunu kulandı.

Bekir Türkmen bin 617, Nihat Malkoç 2 bin 257, Sunay Yönten 862 oy aldı. 31 Mart seçimlerinde Kızılpınar Mahallesi muhtarı seçilen Nihat Malkoç, güven tazeleyerek yeniden Kızılpınar Atatürk Mahallesi muhtarı oldu.



3 bin 145 seçmenin bulunduğu Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bin 914 kişi oy kulandı.

Bu oylardan bin 858'i geçerli sayıldı.

Cesim Tekin 474, İlhami Türkanlı 651, Mevlüt Güven 136, Murat Çelik 597 oy aldı. Bu sonuçlara göre İlhami Türkkanlı Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nin muhtarı seçildi.



8 bin 166 seçmenin bulunduğu Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde 4 bin 422 kişi sandığa gitti.

4 bin 279 oyun geçerli sayıldığı seçimde Aydın Gün 627, Fadil Demirton 211, Feyzi Günay 611, İshak Aydın 914, Nedim Albay 267, Nurullah Okan 352, Seyithan Kaya 920, Şakir Gençay 377 oy aldı. Bu oy dağılımına göre Kızılpınar Gültepe Mahallesinin muhtarı Seyithan Kaya oldu.

143 oyun geçersiz sayıldığı Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde muhtar, 6 oy farkla belirlendi.

Seyithan Kaya'nın 920, İshak Aydın'ın 914 oy aldığı sandığa itiraz edildi. Aydın, 143 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz eti. Kurul, bu itirazı değerlendirecek.