Çerkezköy'de maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Atilla Selami Abban'ın da katıldığı denetimlerde maske takmayanlara para cezası uygulandı.

Abban, ekiplerle Çerkezköy Kapalı Pazar yerinde de denetimlerde bulundu.

Denetimlere Çerkezköy Belediye Başkan Vekili İbrahim Çekçi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Tayfun Şerifoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Zenginal ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Öner de katıldı.