Çerkezköy'de muhtarlık seçimleri yapılacak - Son Dakika
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Çerkezköy'de muhtarlık seçimleri yapılacak

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde üçe bölünen Kızılpınar Mahallesi'nde 1 Mart'ta muhtarlık seçimleri yapılacak.

Çerkezköy'de muhtarlık seçimleri yapılacak, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde üçe bölünen Kızılpınar Mahallesi'nde 1 Mart'ta muhtarlık seçimleri yapılacak.

Kızılpınar Atatürk, Kızılpınar Gültepe ve Kızılpınar Namık Kemal mahallelerinde yapılacak seçim için seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerine esas olmak üzere seçmen listelerinin askıya çıkarıldığı belirtilerek, "Askı süreci devam ettiğinden, seçim kanunları doğrultusunda Kızılpınar Atatürk Mahallesi, Kızılpınar Gültepe Mahallesi ve Kızılpınar Namık Kemal mahallelerine adres kaydı yapılmak üzere Nüfus Müdürlüğü 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde açık olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kızılpınar, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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