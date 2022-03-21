Çerkezköy'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Çerkezköy'de Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 20:33
Çerkezköy'de Nevruz Bayramı kutlandı

Çerkezköy'de 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çerkezköy'de 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Nevruz'un baharın gelişi ve müjdecisi olarak ele ele, gönül gönüle kutlandığını belirtti.

Nevruz'un aynı zamanda birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, yeniden doğma ve yeniden yaşama sarılmanın, yaşama sevinci ile dolmanın adı olduğunu ifade eden Duru, " Nevruz, 21 Mart aynı zamanda gece ve gündüzün eşitlendiği, yani kışın bittiği tabiatla bütünleşmenin başladığı bir gündür. ve bu her zaman coşkuyla, sevgiyle, birli ve beraberlik içinde kutlanmış. Biz tarihten getirdiğimiz süreçlere baktığımızda tabiatla iç içe yaşamışız. Tabiatın bütün renklerini 16 Türk bayrağının her birisinde yansıtmışız. Bütün renkler bizim. Alı, yeşili, sarısı, beyazı, siyahı her rengi bizim. Her tonu kucaklamışız ve birliğimizin, dirliğimizin çimentosu olarak kabul etmişiz ve bu coğrafyada kutlandığı gibi Orta Asya coğrafyasında, Balkanlar coğrafyasında kutlanmış, birliğimizin, dirliğimizin bir sembolü olmuştur" dedi.

Bayramların birleştirici, kaynaştırıcı bir özelliğinin de olduğunu vurgulayan Duru, tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Türk Ocakları Çerkezköy Şube Başkanı Burak Candaş ise Nevruz Bayramı'nı hem birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

"Her yıl nevruzla birlikte büyük Türk coğrafyasında birliğin, dirliğin, barışın, huzurun hakim olması için ümitler yeniden yeşerir" diyen Candaş, "Baharın gelişi ırmaklarımızın çağlaması, toprağın uyanışı ve bereketini sunması nevruzun bize hatırlattıklarıdır. Tarihten kökenine baktığımızda ise Nevruz'un Türk milletinin köklü bir bayramı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Çeşitli oyun ve gösterilerin sunulduğu programda, Kaymakam Duru, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve protokol üyeleri yakılan nevruz ateşinin üstünden atladı. Program fidan dikimi ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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