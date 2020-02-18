Çerkezköy'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Çerkezköy'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım

7 saat önce

Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, okullarında topladıkları çeşitli malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Çerkezköy'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]

Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, okullarında topladıkları çeşitli malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öğrenciler, okullarında kullanılmamış ayakkabı, kıyafet ve ev eşyası ile kuru gıdaları topluyor.

Topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran öğrenciler, örnek bir davranış sergiliyor.

Öğrenci ve öğretmenler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tamirat işlerini de yapıyor.

Okul Müdürü İsa Çetin, öğrencilerde yardımlaşma duygusunu aşılamak için bu tür projelere önem verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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