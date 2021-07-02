Çerkezköy'de öğretmenler yıl sonu konseri verdi - Son Dakika

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan programda öğretmenler şarkı ve türküler seslendirdi.

Kentpark'ta düzenlenen konserde sevilen eserleri seslendiren öğretmenler, büyük beğeni topladı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, konserin ardından yaptığı konuşmada, Çerkezköy Belediyesinin katkılarıyla Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen konserin, çok kısa sürede hazırlandığını söyledi.

Abban, "Kendilerini tebrik ediyorum. Artık alıştılar, sanatçı gibiler. İşin şakası bir yana benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kulaklarımızın pasını aldılar arkadaşlarım. Ne kadar becerikli olduklarını da gördük. Ben kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Ardından öğretmenlere hediyeleri Kaymakam Abban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak tarafından verildi.