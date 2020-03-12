Çerkezköy'de okullar, öğrencilerin ürettiği temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de okullar, öğrencilerin ürettiği temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Çerkezköy'de okullar, öğrencilerin ürettiği temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencilerinin ürettiği kimyasal temizlik malzemeleri ile okullar dezenfekte ediliyor.

Çerkezköy ilçesinde bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencilerinin ürettiği kimyasal temizlik malzemeleri ile okullar dezenfekte ediliyor.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler temizlik ve kozmetik malzemeler üretiyor.

Bu temizlik ürünleri ile okullar dezenfekte ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, teknoloji bölümünde üretilen solüsyonların okullara dağıtımının başladığını söyledi.

Hafta sonuna kadar okullarda hijyen çalışmasının tamamlanacağını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Hem Sağlık Bakanlığımız hem de Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından öğrencilerimizin bilinçlenmesi amacıyla gönderilen broşürler tüm öğretmenler idareciler tarafından öğrencilere anlatılmış olup ders konusu haline getirilmiştir. Sağlık Bakanımızın değişiyle 'virüs küresel, önlem basit' anlayışıyla gerekli tüm tedbirleri almak istiyoruz. Bu anlamda bilinçli olmak bizim için çok önemli. Okullarımızın temizliği anlamında velilerimizin hiçbir endişesi olmasın. Solüsyon malzemeleri Bakanlığımız ilçemize aktarmıştır. Temizlik her hafta düzenli olarak yapılacaktır."

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümünde eğitim gören 150 öğrenci ve 10 öğretmen, temizlik malzemesi üretimine devam ediyor.

Okulda kurulan atölyede, sıvı el sabunu, kıvamlı çamaşır suyu, camsil, yüzey temizleyici, köpük sıvısı, bulaşık deterjanı, parfüm ve kolonya gibi ürünler üretiliyor.

Çerkezköy'de okullar, öğrencilerin ürettiği temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:31 Kaynak: AA
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