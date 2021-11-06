Son dakika: Çerkezköy'de silahlı kavga: 8 yaralı

Son dakika haberine göre Çerkezköy'de silahlı kavga: 8 yaralı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede meydana gelen silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Çerkezköy'de silahlı kavga: 8 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede meydana gelen silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ergun Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeye giren 3 kişi silahla ateş etmeye başlayınca, işletme içerisinde silahlı çatışma çıktı. Olayda toplamda 8 kişi yaralanırken, içeri silahla giren 3 kişi olay yerinden kaçtı. 1 şüpheli polis ekiplerinin çalışması ile gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan 8 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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