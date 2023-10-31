 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebek kurtarıldı - Son Dakika

Silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebek kurtarıldı

Son Güncelleme: 31.10.2023 00:22

Tekirdağ'da komşu iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen 7 aylık hamile Sedanur Güven ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Bebek ise ameliyatla kurtarıldı. Polis, olayın şüphelisi Ş.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde komşu iki aile yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen 7 aylık hamile Sedanur Güven (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ameliyatla alınan bebek ise hayata tutundu. Polis, olayın şüphelisi Ş.D.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE SOKAĞA ÇIKTI

Olay akşam saatlerinde Çerkezköy Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan komşu aile Ş.D. ile S.C. arasında iddiaya göre odun indirme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Ş.D. evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.?ye ateş etmeye başladı. S.C. omzundan hafif yaralandı. Aynı sokakta oturan ve gürültü üzerine sokağa çıkan komşuları 7 aylık hamile Sedanur Güven ise tüfekten çıkan saçmalarla boynundan ağır yaralandı.

Kavgayı izlemeye çıkan hamile kadın, pompalı tüfekle vuruldu

ANNE ÖLDÜ ÇOCUĞU KURTARILDI

Kanlar içinde kalan Güven, vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Ş.D. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, karnındaki bebek ise operasyonla sağlıklı şekilde alındı. Bebek ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilip, burada Yenidoğan Servisi'nde kuvöze konuldu. Omzundan hafif şekilde yaralanan S.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayı izlemeye çıkan hamile kadın, pompalı tüfekle vuruldu

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi mahallede güvenlik önlemi alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel gece boyunca mahallede ekiplerin çalışmasını takip etti. Çerkezköy polisi cinayet şüphelisi Ş.D.?yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Çerkezköy, Hisarcık, Bebek, Suç, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebek kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
10:08 Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu
09:53 İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon kişiyi Sina Çölü'ne sürmeyi planlıyor
09:52 Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi
09:50 İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı
09:45 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi
09:47 "Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü
09:35 Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı
09:11 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı
08:57 İsrail, Hamas yöneticisinin evini bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 10:33:58. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement