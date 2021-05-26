Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları belirlendi - Son Dakika

Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları belirlendi

26.05.2021 14:47
Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları belirlendi, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda simit, poğaça ve açma fiyatları belirlendi.

Online olarak gerçekleşen Meclis toplantısında Nisan 2021 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddeleri Meclis üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleşen Meclis Toplantısında gündem maddesi olarak ele alınan konulardan biri de; simit, poğaça ve açma azami fiyat tarifesinin görüşülmesi oldu. Toplantıda alınan kararla birlikte, daha önce 90 gram olan simit 100 grama, 80 gram olan açma 90 grama ve 80 gram olan poğaça 85 grama çıktı. Fiyat ise, 2 TL olarak belirlendi. Gündem maddeleri Meclis Üyeleri tarafından onaylanırken dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları belirlendi

Meclis Başkanı, Çerkezköy, Ticaret, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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