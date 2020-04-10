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Çerkezköy'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza
6 saat önce
Çerkezköy ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza uygulandı.
Çerkezköy ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde denetimlerde bulundu.
Ekipler, bir kıraathanenin eklenti kısmında bir araya gelen 8 kişiye "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları, bir adresteki 5 kişiye de aynı kurala uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle idari ceza uyguladı.
İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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