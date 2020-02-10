Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de sürücü adayları için 'e- sınav salonu' oluşturuldu - Son Dakika

Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu

6 saat önce

Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.

Çerkezköy'de sürücü adayları için

Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı yapılabilecek merkezler arasına Çerkezköy'de dahil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş e-ehliyet sınav merkezini ziyaret ederek hazırlıkları denetledi.


Sürücü adayları sınav tarihlerinde sınava Cumhuriyet İlkokulu'ndaki salondan katılabilecek. Sürücüler daha önce sınavlar için Süleymanpaşa ilçesine gitmek zorunda kalıyordu.

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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