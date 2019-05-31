Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de tır otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çerkezköy'de tır otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

20 dakika önce

Çerkezköy'de tır otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çerkezköy'de tır otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den İstanbul yönüne doğru seyir halinde bulunan 45 C 6265 plakalı tır sürücüsü Haydar Kozan, kontrolünü kaybederek aynı yönde seyir halinde bulunan sol şeritteki 34 NR 3801 plakalı otomobili altına aldı. Meydana gelen kaza sonrasında tır sürücüsü Haydar Kozan, otomobil sürücüsü Sami Tekin ve araç içerisindeki Emirhan Özdemir ve Oğuzhan Özdemir isimli 2 çocuk yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çerkezköy'de tır otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:13 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de tır otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]