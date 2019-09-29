Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı
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Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Duman'ın kullandığı motosiklet, Pınarça Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Duman, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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