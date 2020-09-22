Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Şüpheliler H.T ve B.T.'nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranma kaydı bulunan B.T. gözaltına alındı.