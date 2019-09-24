Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı
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Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

50 dakika önce

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 8 evde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 8 evde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu satışını yaptığı yaptığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polis timlerinin de destek verdiği operasyonda 8 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:34 Kaynak: DHA
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