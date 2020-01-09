Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.


Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan teknik takip sonucu E.K. isimli şahıs yakalandı.


Polis ekiplerince yakalanan E.K. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda bir miktar, eroin, bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği öne sürülen 495 TL para ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler

Son Dakika Haberleri
23:42 Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Son Dakika Haber
23:42 Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi - Son Dakika Haber
23:28 Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
23:18 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde, İran'ın Ukrayna uçağını kazara... - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:51:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]