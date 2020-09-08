Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili B.S. gözaltına alındı, iş yeri sahibi S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda 17 fişek bonzai ile 350 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

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