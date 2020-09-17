Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 60 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 35 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:51 - Kaynak: AA
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