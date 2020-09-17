Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan B.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda 60 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 35 lira ele geçirildi.

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti

İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?