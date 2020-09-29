Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Aramada 467,87 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan K.P. ve O.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstanbul 'dan Çerkezköy'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ilçe girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz