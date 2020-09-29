Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ilçe girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Aramada 467,87 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan K.P. ve O.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:21 - Kaynak: AA
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