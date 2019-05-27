Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de yanan ambulanstaki bebek öldü (1)

Çerkezköy'de yanan ambulanstaki bebek öldü (1)

4 saat önce

Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - ÇERKEZKÖY'de yanan ambulanstaki bebek öldü.

Çerkezköy'de yanan ambulanstaki bebek öldü (1), System.String[]

Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - ÇERKEZKÖY'de yanan ambulanstaki bebek öldü.
İstanbul'dan Edirne'ye gittiği öğrenilen bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde yandı. Küle dönen ambulansta bulunan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarmanın incelemesi sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:49 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de yanan ambulanstaki bebek öldü (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]