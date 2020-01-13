Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

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Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)
6 saat önce
BİRİ TUTUKLANDIÇerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
BİRİ TUTUKLANDI
Çerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Norulla'yı öldürdüğü itiraf eden Hamidullah Kol tutuklanırken, H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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