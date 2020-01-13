Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)

6 saat önce

BİRİ TUTUKLANDIÇerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.

Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2), System.String[]

BİRİ TUTUKLANDI

Çerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Norulla'yı öldürdüğü itiraf eden Hamidullah Kol tutuklanırken, H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Afganistan, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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