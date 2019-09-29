Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 tutuklama
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Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

5 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 tutuklama, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan kavgada Kenan Ç, Cevat ve Samet Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.


Çerkezköy Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Said E, Sultan E. ve Deham S. tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yaralılarla aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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