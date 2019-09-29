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Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 gözaltı

27 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan kavgada Kenan Ç, Cevat ve Samet Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin yaralılarla aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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