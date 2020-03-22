Çerkezköy'deki yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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Çerkezköy'deki yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü
6 saat önce
Çerkezköy ilçesinde piknik ve mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.
Çerkezköy ilçesinde piknik ve mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kartal Tepe Piknik ve Mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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