Çerkezköy'deki yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'deki yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Çerkezköy'deki yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde piknik ve mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

Çerkezköy'deki yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde piknik ve mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kartal Tepe Piknik ve Mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:38 Kaynak: AA

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