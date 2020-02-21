Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi

7 saat önce

Çerkezköy Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi, System.String[]

Çerkezköy Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çerkezköy Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Atilla Selami Abban, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Abban, ihtiyaç duyulan bölgelere yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Kadın Geliştirme Derneği Başkanı Zeynep Bozkurt da Suriye'de yaşayanlara hitaben yazdığı mektubu okudu.

Yardım tırı dualarla uğurlandı.

Çerkezköy, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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