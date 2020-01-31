Çerkezköy'den Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, deprem bölgesine gönderildi.

Çerkezköy Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremde zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Abban, şöyle konuştu:

"Nakdi yardımlar belirtilen bankalara yapılmaktadır. Ayni yardımlarla ilgili komisyon oluşturuldu. Ayni yardımlarda kullanılmamış eşyalar, bebek bezi, ısıtıcı, hiç kullanılmamış kaydıyla giyim eşyası (Battaniye, kazak, bot, mont) kabul ediliyor. Paketlenmiş ve hiç açılmamış gıdalar kabul edilmektedir. Bir hafta içerisinde ikinci tırımızı bugün gönderiyoruz. Destek olan sanayicilerimize, esnafımıza, iş adamlarımıza, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından yardım tırı Malatya'ya yola çıktı.