Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 Eylül'de Kapalı Pazar Yeri'nde yapılacak olan Endüstriyel Fuarı 2019 için bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğinde düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2019, 25 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'da kapılarını açacak. Fuar öncesi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, katılımcı firmaların fuarda yer alacakları alanlar belirlenerek, firma temsilcilerine fuar hakkında bilgilendirme yapıldı. Konu hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Büyük bir emek ve heyecanla hazırlandığımız Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, 25 Eylül'de kapılarını 3'üncü kez açacak. ÇEF 2019 stantlarımız, üyelerimizin yoğun ilgisi sonucu çok kısa sürede tükenmiştir. Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm üyelerimiz ve aramızda yer alan ülkemizin lokomotif sanayicilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Satınalma ve tedarik konuşulacak



Çerkezköy Endüstriyel Fuarı katılımcılarına fuar boyunca gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında da bilgi veren Kozuva, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız bu yıl iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. 26 Eylül Perşembe saat 14.00'da İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal, Satınalma ve Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi konusuyla, 27 Eylül Cuma saat 10.30'da ise TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz ise Satınalma ve Tedarik Yönetiminde Dijital Uygulamalar konusuyla Çerkezköy Endüstriyel Fuarı Seminer Salonumuzda katılımcılarla buluşacak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ