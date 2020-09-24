Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal platforma taşındı

6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sanal platformda yapılacak. Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy TSO tarafından düzenlenen fuara bu yıl da yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesinde bir ilk olarak 2017 yılında 40 katılımcı firma ile düzenlendi. Fuar, bölgede gerçekleştirilen ilk endüstriyel fuar olma özelliğini taşımakta. Düzenlenen fuarda metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi sektörlerde üretim yapan firmalar yer aldı. Fuar organizasyonu sonrası hem katılımcı firmalardan hem de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan diğer firmalardan alınan olumlu geri dönüşler neticesinde bölgenin böyle bir organizasyona büyük bir ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Geçen sene 100'den fazla katılımcı ile 8 bin metrekareyi geçen bir alanda gerçekleştirilen fuar, bu yıl tüm dünyanın sağlık problemi haline gelen korona virüs nedeni ile online platformda gerçekleştirilecek.

"Fuarın bu yıl sanal platformda düzenlenmesine karar verdik"

Fuarla ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:

"2019 yılı Kasım ayından beri dünyayı oldukça derinden etkileyen korona virüs salgını ülkemizi ve Trakya'yı da etkiledi. Yaklaşık 2 ay kadar birçok üretim tesisi üretimine ara verirken ülke ekonomisi de bir miktar küçülme yaşadı. Böylesine olağanüstü dönemlerde sistemlerini kurup, onu iyi yöneten ülkeler ayakta kalır ve daha az darbe alır. Biz de çok şükür süreci başarı ile yöneten ülkelerin arasında yer aldık. Bundan sanayimiz de, turizmimiz de, üretim yapan tüm sektörlerimiz de kazançlı çıktı. Hayat devam ederken Çerkezköy Endüstriyel Fuarı gibi bir organizasyonun kapılarını kapatmayı düşünemezdik. Bunun için Çerkezköy TSO ile bir araya geldik, istişare ettik ve fuarın bu yıl sanal platformda düzenlenmesine karar verdik. Sanal fuar çözümleri, bu olumsuz ekonomik koşullarda avantaja dönüştürülebilir bir seçenek olarak değerlendirilmeli. Günümüzde şirketler data için milyonlarca lira para ödüyor. Sanal fuarlarda bu dataların 10 katı elde ediliyor. Dolayısı ile fiziki fuarların ayakta kalması ve pazarını genişletmesi için daha çok dijitalleşmesi gerekiyor. Bu sayede şirketler fiziki fuarlara oranla ticaret hacimlerini 2-3 katına daha çıkarabilirler. Biz de ÇEF'in sanal platforma taşınarak bu avantajlardan daha fazla yararlanacağını düşünüyoruz."

Fuarın tarihçesi

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesinde gerçekleştirilen ilk endüstriyel fuar olma özelliğini taşıyor. Fuar, ilk kez, 2017 yılında metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi sektörlerde üretim yapan 40 katılımcı firma ile düzenlendi. 2018'de ikincisi gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile bölgede bulunan küçük ve ortak ölçekli KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşması amaçlandı.

10-12 Ekim 2018 tarihinde, Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen fuara metal, makine, alüminyum, elektrik elektronik, plastik, ambalaj üzerine üretim yapan 43 firma katıldı. Yaklaşık 2.000 m2'lik alanda gerçekleşen fuar, 5 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde üçüncüsü düzenlenen fuar prestijli bir yenilikle kapılarını araladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yurtiçi Fuar Takvimi'nde yer alan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yenilikle adını ulusal arenada en çok tercih edilen fuarların arasına yazdırmış oldu. - TEKİRDAĞ