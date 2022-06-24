Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında, maske gibi malzemelerin bulunduğu odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü. Odadaki malzemeler, kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
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