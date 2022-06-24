Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında, maske gibi malzemelerin bulunduğu odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü. Odadaki malzemeler, kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın - Son Dakika

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