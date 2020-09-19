Çerkezköy ilçesinde aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Çerközköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konutta silahlı yağma gibi 11 suçtan aranan İ.E'nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, zanlıyı Kızılpınar Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.