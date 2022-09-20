Tekirdağ'da 89 bin 180 makaron ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 89 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 11 adreste arama yaptı.
Aramada, 3 sigara dolum makinası, 2 kompresör, 1 hava tankı, 144 kilogram kıyılmış tütün,15 bin 200 kg bandrolsüz nargile tütünü, 38 bin 380 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 50 bin 800 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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