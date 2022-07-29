Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

29.07.2022 09:49
Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda bir ikamette tencereye gizlenmiş 62 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli R.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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