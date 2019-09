Çerkezköy-kapıkule demiryolu hattı'nın temeli atıldı

EDİRNE'de Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşası temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AB Türkiye ilişkilerine değinerek, "Türkiye ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa 'ya gerçekleştirmektedir. Doğrudan yatırımın yüzde 67'den fazlası Avrupa'dan Türkiye'ye gelmektedir. ve Avrupa için Türk üreticiler, üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır" dedi.İstanbul Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşası temel atma töreni, Edirne 'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu tarihi gar binasında yapıldı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger, AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyonyoneri Violeta Bulc, Bulgaristan Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Angel Popov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve davetliler katıldı.'TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DEĞERİ ARTMAKTADIR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin temelinin atılmasının önemli olduğunu vurgu yaptı. Bakan Turhan, "Ülkemiz; dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ve Hazar havzası, önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan Akdeniz havzası, tarihte her zaman önemini korumuş olan Karadeniz havzası ve Türk boğazları, zengin tabii kaynaklara sahip Kafkasya ve ötesinde Orta Asya 'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde, kilit bir konumda bulunmaktadır. Türkiye olarak, üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahibiz. Özetle; Türkiye hem coğrafi konumuyla, hem de kültürel birikimi ve tarihi sürekliliğiyle, hem Asya, hem Orta Doğu, hem Akdeniz ve Karadeniz, hem de Avrupa ülkesidir. Türkiye Avrupa'nın uç değil, başlangıç noktasıdır. ve yine Türkiye, Asya'nın kıyıda, köşede bir yeri değil, giriş kapısıdır. Bakış açıları değişse de ülkemizin önemi değişmemekte; dünyanın seyri ne yöne giderse gitsin, Türkiye'nin stratejik değeri artmaktadır" dedi.'AB, TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ'Türkiye- AB ilişkilerine değinen Bakan Turan, "Kafkasya ile Orta Asya petrolü ve doğal gazının batıya ulaştırılmasından, terör saldırılarına, göç hareketlerinden bölgesel güvenlik arayışlarına pek çok hususta AB ile ilişkilerimizin konjonktürel olmadığı, daha doğrusu olmaması gerektiği açıktır. Kaldı ki demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma prensiplerini benimsemiş, serbest piyasa ekonomisini kabul etmiş bir ülke olmamız hasebiyle de AB ile ilişkilerimiz, konjonktürel olmamayı gerektirmektedir. Biz Türkiye olarak, meseleye bu şekilde yaklaşırken, AB'nin her konuda aynı duyarlılıkta olmadığının elbette farkındayız. Umarım, bu yaklaşımlarından bir an önce vazgeçerler. Türkiye, ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa'ya gerçekleştirmektedir. Doğrudan yatırımın yüzde 67'den fazlası Avrupa'dan Türkiye'ye gelmektedir. ve Avrupa için Türk üreticiler, üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tüm bunları çok daha yukarılara taşımak mümkün ve bu da ancak adil, istikrarlı bir yaklaşımla sağlanabilir" dedi.'DEMİR İPEK YOLU'Bakan Turhan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin tarihsel yükümlülüğü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Türkiye olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. İşte, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacaktır. Ülkemizin Avrupa'yı Asya ve Uzak Doğu 'ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Hattın; Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulması amaçlanan 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne katkı sunacak olması da çok anlamlıdır. Bu projenin, 'Orta Koridoru', bizim deyimimizle 'Modern İpek Yolu 'nun hayatiyet kazanması için son dönemde ülkemiz genelinde, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çok büyük işlere imza attık. Bu nedenle, Londra 'dan Pekin 'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesine de en başından beri stratejik bir mesele olarak yaklaştık. Hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı ile de bu projeye olan destek ve inancımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk."PROJE BEDELİ 275 MİLYON EUROUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, projenin Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon euro hibe kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:"Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul'a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi coğrafi olarak Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını da simgelemektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin, Çerkezköy- Kapıkule kesiminin inşası AB ile birlikte ortak finanse edilecektir. Diğer kesimi oluşturan Halkalı- Çerkezköy bölümünün tamamını ise milli bütçemizle inşa edeceğiz. Bakanlığımız şimdiye kadar Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü tüm demiryolu projelerinde, her seferinde imzaladığı sözleşme bedeli ile bir önceki proje bedelinin üzerine çıkmış. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınırları dışında tek sözleşme içinde vermiş olduğu hibe rekorunu da sürekli yükseltmiştir. Temelini atacağımız Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası için ise 275 milyon euro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacaktır. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak işgücü, diğer projelerimizde olduğu gibi yine bölgeden temin edilecektir. Hattın hizmete girmesiyle de ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından, herkes kazançlı çıkacaktır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi, Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz önemli bir projedir. Hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edilmiştir. Ancak, Avrupa Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komisyoneri Sayın Violeta Bulc'a, projenin Avrupa Komisyonunca kabulünden, ihale sürecinin tamamlanmasına kadarki süreçte vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. 28 Şubat 'ta bu projenin ikili finansman anlaşmasını İstanbul'da birlikte imzalamıştık, bugün ise projenin temelini Kapıkule'de birlikte atıyoruz."BULC: AB İLE TÜRKİYE ARASINDA FİZİKSEL BAĞLANTI KURUYORUZAB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violeta Bulc ise törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Epey bir zaman aldı ama sonunda bu noktaya gelebilmeyi başardık. Bu projeyi, bu önemli noktaya getirebilmeyi başardık ama bu daha başlangıç. Bugün esasında sadece bir temel atma töreni değil bu, daha fazlası. Bu zaten kendisini gösteriyor. Bugün bizler gerçekten yeni, fiziksel bir bağlantıyı kutluyoruz AB ile Türkiye arasında, Avrupa ile Asya arasında, doğu ile batı arasında ve tüm bu bağlantının kalbinde de Türkiye var. Çok basit, ulaştırma her şeyi birbirine bağlar. Zaten amacı budur. Kıtalar ve medeniyetler arasında köprü olmak, gerçekten çok büyük bir güzelliktir. Sizler hem Avrupa'ya, hem Asya'ya aitsiniz ve iki tarafı da birleştirmek için harika bir yerde bulunuyorsunuz. Türkiye'de ulaştırma altyapısını ortaya koymak demek, ekonomileri daha iyi şekilde birbirine yaklaştırmak demek. Aynı zamanda yeni, ekonomik bir bağlantı, bir kargo koridoru oluşturmak demek. Avrupa ile ve esasında ulaştırma hem büyüme, hem de istihdam için bir itici güçtür. Yatırımları da çekecektir tabii ki. İş dünyası ve insanlar arasında hem fırsatlar yaratacak, hem bağlantı kuracak, hem de iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunacaktır. AB- Türkiye angajmanı içerisinde ulaştırma gerçekten çok pozitif bir gündem yaratmakta. Buna binaen biz siyasi bir pozitif ilişki de inşa edebiliriz. Aynı zamanda oldukça sorumlu bir şekilde bizi birleştiren birçok sorunu da ele alıyoruz. Kirlilik, emisyonlar gibi. Ama biliyoruz ki, bu demiryolu hattı yeşillendirme konusunda, bu güzel gezegeni yeşil yapma konusunda bize katkıda bulunacaktır. Türkiye ve AB için çok sayıda fayda var burada, bu nedenle AB demiryolu hatlarına bu kadar fazla yatırım yapıyor. AB'nin 275 milyon Avro'luk bir katkısı var. AB'yi çevreleyen bölgelerdeki altyapı ve komşuluk projeleriyle alakalı. Bu demiryolu hattı AB'nin Türkiye ile birlikte çalışmaya adanmış olduğunun bir kanıtı, ortak çıkarlarımızı ve bizi birleştiren hatları güçlendirmek için çalışıyoruz."Projede siyasilerin işlerini yaptığını, projeyi gerçekleştirmenin teknik kısma kaldığını söyleyen Bulc, "AB Ulaştırma ve Mobilite Komisyoneri olarak benim görevime baktığınız zaman ben esasında son yıllardaki önemli başarıların da altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki networkte 800 kilometrelik demiryolu hattı rehabilite edildi, yeni ulusal master ulaştırma planı kaleme alındı ve yol güvenliği yolunda çalışmalar başlatıldı. ve yine mevcut konulara siyasi şekilde katkı yapmaya devam edeceğiz. Temel olarak anlatmak istediğim şey şu, bugünkü bu temel atma töreni Kapıkule- Halkalı - Kars demiryolu hattının temel atma töreni gerçekten önemli bir kilometre taşı. Bu proje ve diğer bütün projeler hiçbiri olmazdı eğer takım olarak çalışmasaydık. Hep birlikte ortak bir vizyonla çalışarak bunu yaptık. AB tarafından fonlanan projelerin tamamlanması ki Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı da bunlardan bir tanesi, AB müktesebatına ve altyapı entegrasyonuna giden yolda giden başarılı adımlar. İşte bu adımlar Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini sürdürmekte bir çıta görevi görmekte" dedi.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger ise, "Bu tören AB ile ilgili ilişkiler açısından çok önemli. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.İstanbul Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimini oluşturan 155 kilometrelik bölümünün temeli, Bakan Turhan ve beraberindekiler tarafından Edirne'nin Havsa ilçesindeki temel bölgesine canlı bağlantı yapılarak atıldı.

