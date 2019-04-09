Çerkezköy Kaymakamı Abban'dan Polis Haftası Mesajı
32 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy İlçesi
Kaymakamı Atilla Selami Abban
, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
"174. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"
Kaymakam Abban mesajında: "174 yıl önce, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan Polis Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması huzur ve barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini geliştiren Polis Teşkilatımız bugün sahip olduğu araç-gereç, fiziki imkanlar ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, ülkedeki, huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:17 Kaynak: İHA
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