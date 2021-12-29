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Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 13:11
Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Duru, "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca' ", "haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı tarafından çekilen "El ense" adlı fotoğrafları seçti.

Kaymakam Duru, seçkide çok etkileyici ve anlamlı fotoğrafın olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

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Mahmut Serdar, Gökhan Balcı, Murat Duru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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