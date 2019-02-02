Son Dakika Haberleri: Çerkezköy Muhtarlar Derneğinde Akgün Güven Tazeledi

Çerkezköy Muhtarlar Derneğinde Akgün Güven Tazeledi

1 saat önce

Türkiye Muhtarlar Derneği Çerkezköy Şubesi Başkanı Tahsin Akgün, yeniden başkan seçildi.

Çerkezköy Muhtarlar Derneğinde Akgün Güven Tazeledi, System.String[]
Türkiye Muhtarlar Derneği Çerkezköy Şubesi Başkanı Tahsin Akgün, yeniden başkan seçildi.

Mevcut başkan Akgün, tek listeyle girdiği seçimde, güven tazeledi.

Akgün, yaptığı konuşmada, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, çalışmalarına özveriyle devam edeceğini söyledi.

Yönetim kurulunda ise Mutlu Timur, İrfan Akem, Mehmet Çetin, Hikmet İşcan, Turhan Ersöz, Bahri Çakır, Ersan Albayrak, Ahmet Milli, İlhami Sarey. Seçkin Dilsiz, Şaban Bilgin, Özcan Cengiz. Sezamettin Kuru, Ahmet Akdoğan, Hakkı Karabaş, İhsan Aktaş, Bilal Tokuç, İsmail Sencar. Yücel Başaran, Batuhan Kanburoğlu, Aydın Kaya yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:00 Kaynak: AA

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