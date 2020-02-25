Çerkezköy OSB'de gözden geçirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ÇOSB) 2019 yılı 2. Dönem Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı gerçekleştirildi.



ÇOSB Bölge Müdürlüğü binasındaki eğitim salonunda gerçekleşen toplantıda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde yapılan toplantıda, ÇOSB Bölge Müdürlüğü'nün son 6 aylık süreçte yaptığı çalışmalar değerlendirildi, verilen hizmetlerle ilgili, hizmet performansları, yapılmış ve yapılması planlanan çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıya ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Fuat Özçelik, İdari Bölge Müdür Yardımcısı F. Çiğdem Baykal'ın yanı sıra, birim müdürleri, şefleri ve sorumlu personel katıldı.