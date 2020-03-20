Çerkezköy OSB'de koronavirüs önlemleri artırıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), koronavirüse karşı yeni önlemler alındı.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı açıklamada, daha önce bölge olarak ÇOSB ve Çerkezköy İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle çalışanlara ve öğrencilere yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Bölge Müdürlüğü içerisindeki tüm alanları da dezenfekte ettiklerini anlatan Sözdinler, "Tüm çalışanlara yönelik afişlerle duyurular yapıyoruz. Lavabolara ellerin nasıl yıkanacağı ile ilgili afişler astık. Giriş takip cihazlarındaki parmak izi kullanımını engelledik. Tüm lavabolara, ofis ve iş alanlarına el dezenfektanları ve kolonya temin edildi. Yemekhanelerde sadece poşetli ekmek kullanılmaya ve çatal-bıçak poşet içinde verilmeye başlandı. Hamur işi tatlılar yerine vitamin değeri yüksek meyve veriliyor." dedi.

Sahada çalışanların ise özel kıyafet ve maske kullanmasını sağladıklarını belirten Sözdinler, "Çalışanlarımızın vücut ısısını ölçüyoruz, 37,5 derece üzerinde olanları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Ofislerde fiziksel teması azaltmak için kapıları açık tutuyoruz. Çalışanlarımızın görevli olarak yurt dışına gönderilmesini geçici olarak iptal ettik." diye konuştu.

Sözdinler, koronavirüse karşı yeni tedbir aldıklarını dile getirdi.

Sağlık açısından yüksek riskli çalışanları idari izinli saydıklarını vurgulayan Sözdinler, şunları kaydetti:

"Kurumun zorunlu hizmet süreçlerini aksatmayacak şekilde, kalan personelimizin dönüşümlü çalışma düzenine geçmelerine olanak sağladık. Kurum içinde olduğu gibi, uzaktan da çalışabilecek personelin verimini artıracak video konferans gibi iletişim araçlarını kullanacak sistemleri devreye aldık. Başta itfaiye ve güvenlik çalışmalarımız olmak üzere tüm birimlerimizin çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürecek planlanmaları yaptık.

Yaptığımız bütün bu çalışmalar ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki (ÇOSB) işletmelerimizin ve sanayicilerimizin çalışmalarını aksatmadan yürütmelerini sağlamak yönündedir.

Tüm katılımcı firmalarımızın çalışmalarını aldığımız önlemlerle en iyi şekilde sürdürmelerinin çabası içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zor günlerin en kısa sürede geçmesini diliyoruz."