Çerkezköy OSB'de tır sürücüleri QR kodlu etiketlerle parklara yönlendiriliyor - Son Dakika

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2. Kısım tır parkı için QR kodlu yönlendirme etiketleri uygulaması başlatıldı.

Çerkezköy OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaların güvenlik noktalarına uygulanacak etiketlerle, firmalara gelen lojistik personelinin TIR parkının imkanlarından ve konumundan haberdar olması sağlanarak, yol kenarlarındaki hatalı ve uzun süreli parkların azaltılması hedefleniyor.

Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan QR kodlu krokiyle, yerli ve yabancı araç sürücüleri kolaylıkla tır parkına ulaşabilecek.

Bölge Müdürlüğü güvenlik şefliği koordinesinde tüm katılımcı firmaların girişlerine yapıştırılan yönlendirme etiketleri firmalar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. 115 tır ve 29 servis aracı parkıyla 7 gün 24 saat hizmet veren parkın hareketli ve sabit kameralarla da güvenliği sağlanıyor.