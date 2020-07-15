Çerkezköy OSB'deki üretim, pandemi öncesi oranlara ulaştı - Son Dakika

Çerkezköy OSB'deki üretim, pandemi öncesi oranlara ulaştı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, pandemi sürecinde bölgede yüzde 50'lere düşen üretimin, normalleşme adımlarıyla yüzde 99'a kadar yükseldiğini söyledi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, pandemi sürecinde bölgede yüzde 50'lere düşen üretimin, normalleşme adımlarıyla yüzde 99'a kadar yükseldiğini söyledi.

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Sözdinler, AA muhabirine, 266 fabrikayı bünyesinde bulunduran ÇOSB'ye, normalleşme sürecinde sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimlerden geçmesi dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü tarafından "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildiğini belirtti.

Pandeminin, tüm dünyayı olduğu gibi ekonomik anlamda Türkiye'yi de etkilediğini anlatan Sözdinler, "Mart sonuna doğru 266 fabrikamızın 89'unu kapatmak zorunda kaldık. Üretimde yüzde 34'lük bir düşüş yaşandı. Nisan ve mayısta üretimimiz yüzde 50'ye kadar düştü. Geçen ay sonuna doğru ise pandemi öncesi rakamlarımıza çıkmaya başladık. Üretim, normalleşme adımlarıyla yüzde 99'a kadar yükseldi." dedi.

Sözdinler, pandemi sürecinde aldıklar tedbirler ve Valiliğin de desteğiyle hafta sonları da çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bölgedeki firmaların koronavirüsle mücadelede elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Sözdinler, şunları kaydetti:

"Bunların başında solunun cihazı üreten firmalarımız geliyor. Bunun yanı sıra tekstil fabrikalarımız cerrahi maske üretimi yaptı. 6 fabrika bu üretimi hızlıca gerçekleştirdi. Kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimine döndü, siperlik maske üretimlerimiz başladı. Bir firmamız 'buğu yapmayan siperlikli maske' üretti. Bölgemizde ilaç üretimi yapılıyor. Pandemi sürecinde 7 gün 24 saat çalışarak ülkemizin ilaç ihtiyacını karşıladılar."

ÇOSB'nin normalleşme döneminde üretiminin yeniden arttığına işaret eden Sözdinler, şöyle devam etti:

"Tedbiri elden bırakmadan yavaş yavaş normale dönüyoruz. TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile firmalarımızı teşvik ediyoruz. Bölgemizde karantinaya alınan fabrika hiç olmadı. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yıllık 24 milyar dolar ciro ve 3,5 milyar lira ihracatımız var. Geçen 3 aylık süreçte kısmen bir düşüş yaşasak da bu açığı kapatacağız. İhracat rakamlarımızın içinde en büyük kalemi beyaz eşya tutmakta. İlaç sanayimiz de bu rakama destek oluyor. Bölgemiz tekstil ağırlıklı. Bu sektörümüzde haziran ayı ile bir toparlanma başladı."

Sözdinler, bölge müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda Kapaklı ilçesine 100 yataklı modern bir hastane yapacaklarını ifade etti.

Ekim ayında Zihinsel Engelliler Korumalı Atölye ve Yaşam Merkezini (ZEKA) hayata geçireceklerini anlatan Sözdinler, "Burada 10 atölye olacak, her atölye bir fabrikaya bağlı olup çocuklarımız el becerileri ile güzel şeyler yaparak hem maddi gelir elde edecek hem de sosyalleşecek. Ayrıca bir de Endüstri Meslek Lisemiz var, eğitime hazır." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy OSB'deki üretim, pandemi öncesi oranlara ulaştı - Son Dakika
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