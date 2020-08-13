Çerkezköy OSB'den 37 firma en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı

Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesin'deki 37 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları arasına girdi.

Ç OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı değerlendirmede, en büyük sanayi kuruluşları içerisinde yer almalarının üretim, istihdam ve ihracat üssü ÇOSB'nin İSO devler ligindeki yerini perçinlediğini belirtti.

Planlı kalkınmanın merkezleri OSB'lerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Sözdinler, şunları kaydetti:

"Ekonomi üzerinde ağır etkileri olan bir pandemi dönemini yaşıyoruz. Bu salgın döneminde çok önem verdiğimiz tek konu Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesiydi. Çarkların dönüşünü ÇOSB'de sağladık. Çarklar dönerken çalışanlarımızın sağlığıyla da yakından ilgilendik. Gözümüzden kaçan bir olumsuzluk olmaması için arıtma tesislerimizde gerekli incelemeleri ve testleri yaptık. Atık sularda Kovid-19 virüsüne dair bir bulgu bulamadık. Türkiye'nin üretim üssünden İSO listesine daha çok firmamızın girmesini canı gönülden istiyoruz. Çalışmalarımız hep katma değeri yüksek üretim için. Katılımcılarımızın tümünü kutlarım."