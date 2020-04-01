Son Dakika › Güncel › Çerkezköy OSB'den hastanelere solunum cihazı desteği - Son Dakika
Çerkezköy OSB'den hastanelere solunum cihazı desteği
13 dakika önce
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, (ÇOSB) Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine 5 adet solunum cihazı bağışı yaptı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, (ÇOSB) Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine 5 adet solunum cihazı bağışı yaptı.
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, her konuda öncü ve örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Koronavirüs ile mücadelede hastanelerin solunun cihazına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sözdinler, "Çerkezköy ve Kapaklı devlet hastanelerimizin yoğun bakım ünitelerine solunum cihazı bağışı yaparak destekte bulunduk. Emeği geçen tüm yönetime teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:14 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak