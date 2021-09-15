Çerkezköy OSB'nin enerji hatları yenileniyor - Son Dakika

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi (OSB) Bölge Müdürlüğü tarafından yeni sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyaçlarının karşılaması için enerji altyapılarında güçlendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Çerkezköy OSB'den yapılan açıklamaya göre, katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda altyapı yatırımlarını güçlendiriyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan da sanayicilerinin en iyi şekilde üretim yapması için çalıştıklarını aktardı.

Özdoğan, yalnızca salt yol bakımı ve asfalt yenileme çalışması yapmadıklarına değinerek şunları kaydetti:

"Bölgemiz tarafından, elektrik dağıtım sistemimizdeki revizyon çalışmalarımıza 2007 yılında başlanmış, 2010 ve 2019 yıllarında da revizyon çalışmaları devam ettirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sanayicilerimizin artan ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Daha iyi altyapı hizmetleri sunabilmek amacıyla yapılmakta olan bu çalışmalar nedeniyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgün olduğumuzu sanayicilerimizin bilmesini isteriz.

Katılımcılarımızdan ve çalışanlarından anlayış beklemekteyiz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgemiz sanayisinin daha ileriye taşınması için gerekli olan elektrik enerjisinin kaliteli ve sürekli olarak katılımcılarımızla buluşması sağlanacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Elektrik Dağıtım Sisteminin geleceği koruma altına alınmış, sürdürülebilirlik için büyük bir adım atılmış olacaktır. Çalışmalar sonunda trafo sayımız ve mevcut fider kapasiteleri arttırılmış olacaktır."