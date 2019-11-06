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Çerkezköy TSO çocuklar için koştu

6 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılarak iyilik peşinde koşan ilk ve tek ticaret ve sanayi odası oldu.

Çerkezköy TSO çocuklar için koştu, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılarak iyilik peşinde koşan ilk ve tek ticaret ve sanayi odası oldu.


Çerkezköy TSO, TEMA Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi yararına 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılarak iyilik peşinde koştu. 3 Kasım 2019'da düzenlenen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan başlangıcı verilen Maraton, Yenikapı Miting Alanında sona erdi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen ve Murat Narçın, Oda Üyeleri ve Oda personelinin katılım gösterdiği Maraton, ilk kez bir TSO'yu ağırladı. Konu hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva şu sözleri kaydetti:


"41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda TEMA Vakfı ile beraber iyilik peşinde koşan ilk ticaret ve sanayi odası olmaktan gurur duyuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin sonunda çocuklarımızın doğa eğitimine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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