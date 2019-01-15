Son Dakika Haberleri: Çerkezköy Tso'da "Dahilde İşleme Rejimi" Eğitimi

Çerkezköy Tso'da "Dahilde İşleme Rejimi" Eğitimi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında "Dahilde İşleme Rejimi" eğitimi düzenlendi.

Çerkezköy Tso'da
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında "Dahilde İşleme Rejimi" eğitimi düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Aytaç Varol ve Sezai Kaya tarafından "Dahilde İşleme Rejimi" eğitimi verildi. 'Dış Ticarette Bir Can Simiti' başlıklı sunumda DİİP proje hazırlama, DIR otomasyon, belge alınması ve kullanımında dikkat edilecek hususlar, özel şartların incelenmesi, telafi edici vergi, DİB kapatma ve teminatların iadesi konuları anlatıldı.

"Yüzde 60 vergi yükünden kurtuluyorsunuz"

İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimine değinen Varol "İhracat yapabildiğin sürece ithalat yapabiliyorsun. Gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, anti-damping vergisi, KDV, ÖTV gibi birçok uygulamada yüzde 60'lara kadar vergi yükünden kurtuluyorsun. Rejimin uygulanmasında ve yürütülmesinde hem ihracat yapanlar hem de ithalat yapanlar etkileniyor. Yani hepsini kapsıyor. Bu sadece firmalar değil bizler içinde önemli bir durum" dedi.

Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:48 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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