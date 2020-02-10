Çerkezköy TSO'da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu - Son Dakika
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Çerkezköy TSO'da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" bilgilendirme eğitiminde standart ve gerektirdiği süreçler ele alındı.

Çerkezköy TSO'da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" bilgilendirme eğitiminde standart ve gerektirdiği süreçler ele alındı.


Çerkezköy TSO Meclis Salonu'nda Banu Yüksel Gider'in verdiği eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, ISO 45001 ile OHSAS 18001 arasındaki farklar, ISO 45001 maddelerinin örnekleri, risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı), dokümantasyon, ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme, önerilen yayınlar, sistem kurma ve belgelendirme aşamaları konuşuldu. "Bir kuruluş, çalışanlarının ve faaliyetlerinin etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar. Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki amaç kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlanmasına imkan vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli olarak geliştirilmesidir" sözleriyle başlayan Gider, devamında şu sözleri kaydetti:


"İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG performansını artıracak fırsatlar karşısında erken faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur."


"Her kademe bağlılık göstermeli"


İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin benimsenmesinin kuruluşun stratejik ve işleyişi ile bir karar olduğunu ifade eden Gider, "Bir İSG yönetim sisteminin başarısı liderliğe ve kuruluşun her kademe ve işlevinin bağlılığına ve katılımına dayanır" dedi.


Çerkezköy TSO'nun düzenlediği eğitimler, 7- 8 Mart'ta düzenlenecek olan ISO 31000: 2018 Risk Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi ile devam edecek. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:28 Kaynak: İHA
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