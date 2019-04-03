Son Dakika Haberleri: Çerkezköy Tso'da Kobi Destekleri Anlatıldı

Çerkezköy Tso'da Kobi Destekleri Anlatıldı

1 saat önce

KOBİ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlendi.

Çerkezköy Tso'da Kobi Destekleri Anlatıldı, System.String[]
KOBİGEL-KOBİ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlendi.

KOSGEB İl Tekirdağ Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya KOBİ'ler ve KOBİ işletmelerinin personelleri katıldı. Toplantıda imalat sanayinde dijitalleşme temalı proje teklif çağrıları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sözlerine KOBİ'lerde proje esaslı desteklerin neler olduğunu anlatarak başlayan KOSGEB İl Tekirdağ Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Nazım Özkan Tatlı, "İhtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlayabilen, hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri planlayabilen KOBİ'ler desteklenir. Projesini gerçekçi finansman ve insan kaynağı öngörüleriyle destekleyebilen KOBİ'lere, işletme altyapısında kayda değer etki oluşturacak destek verilir. KOBİ açısından proje hazırlamanın yararları ise; müşteri talebindeki ya da teknolojideki değişimin, iş süreçlerini rutin olmaktan çıkarması ve artık her iş sürecinin birbirinden farklı olarak proje esaslı yürütülme zorunluluğu, kaynak kullanımında verimlilik sağlanması ve planlanan hedeflere makul sürede ulaşmasıdır" dedi.

"Sonuçlar sürdürülebilir olmalı"

Tatlı, "KOBİGEL destek programı ile KOSGEB tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda ilan edilen proje teklif çağrıları kapsamındaki projeler desteklenir. Başvuru sahibinin proje amacı ve konusu, Proje Teklif Çağrıları ile uyumlu olmak zorundadır. Tek bir etkinlik proje olarak değerlendirilemez. Proje birkaç etkinlik veya faaliyetlerin bir araya gelmesiyle bazı sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçlar aracılığıyla proje amacına ulaşılmasını sağlanmalıdır. Elde edilen sonuçların ölçülebilir ve sürdürülebilir olması gerekir. Yalnızca bir mal veya hizmetin teminine yönelik bir faaliyet proje olarak sunulmamalıdır, bu tür bir çalışma ancak proje kapsamındaki faaliyetlerden biri olabilir" ifadelerini kaydetti.

"Başvurular 2 Mayıs'ta bitiyor"

KOBİ Gelişim Destek Programı 2019 proje teklif çağrısı hakkında bilgi veren KOBİ Uzmanı Tatlı, "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknolojisi geliştirici KOBİ'lerin desteklenmesi başlığı altında olan proje başvuruları KOSGEB online başvuru sistemi üzerinden 04 Mart–2 Mayıs 2019 tarihi saat 23.59'a kadar alınacaktır" dedi.

NACE REV 2 sınıflamasına göre kimlerin başvuruda bulunabileceğini anlatan Tatlı, "Vergi levhasında yazılı kodlara göre; 26 bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 28 başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 30.3 hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı, 33 makine ve ekipmanlar kurulumu ve onarımı, 61 telekomünikasyon, 62 bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 63.1 veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web tasarımı portalları, KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir" ifadelerini kullandı.

Tatlı, başvuruda kullanılacak projelerin büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat kullanımı, imalat sanayiinde nesnelerin interneti, imalat sanayisinde otonom robot teknolojileri, imalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, imalat sanayisinde siber güvenlik sistemleri gibi konularda olacağını belirtti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:51 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çerkezköy, Ekonomi
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