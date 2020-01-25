Çerkezköy TSO'dan deprem bölgesine yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çerkezköy TSO'dan deprem bölgesine yardım eli - Son Dakika

Çerkezköy TSO'dan deprem bölgesine yardım eli

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem bölgesine yardım göndermek isteyen üyelerine çağrıda bulundu.

Çerkezköy TSO'dan deprem bölgesine yardım eli, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem bölgesine yardım göndermek isteyen üyelerine çağrıda bulundu.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ ve Malatya'da yaşanan ve can kayıplarının olduğu deprem bölgesine yardım kampanyası başlattı. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva tarafından yapılan çağrıda "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlar için Odamız koordinasyonunda katkı vermek isteyenlerin yapacağı yardım malzemeleri, ısıtıcı (elektrikli-tüplü), kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezidir. Bu çerçevede yapacağınız katkılarınız için Odamız 26 Ocak Pazar 09.00 - 17.00 saatlerinde de açık olacaktır" denildi. Başkan Kozuva, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çerkezköy TSO olarak kalbimiz de dualarımız da Elazığ ve Malatya'yla" dedi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:54 Kaynak: İHA
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