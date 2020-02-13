Çerkezköy TSO'dan Kaymakam Abban'a tebrik - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) heyeti, "Yılın En İyi İdarecisi" seçilen Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı tebrik etti.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin Taşdelen, Murat Narçın ve Mustafa Ogün Asıl'dan oluşan heyet, Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın En İyi İdarecisi" seçilerek 2019 Yılı Üstün Başarı Meslek Ödülüne layık görülen Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva burada yaptığı konuşmada "Yüzlerce idarecinin içinden yılın en iyi idarecisi seçilerek bizlere yaşattığınız bu gurur için Odamız adına size teşekkür ediyorum. İlçemizde gerek eğitim alanında yaptığınız çalışmalarla, gerek sosyal sorumluluk projelerinizle idareciliğin nasıl olması gerektiğine dair en güzel örneği bizlere gösterdiniz. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyor, her daim sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.



Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - TEKİRDAĞ